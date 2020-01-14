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Половина українців працює нелегально або на заробітках, – Мінекономіки

Ольга Денисяка

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Майже половина українців працездатного віку працюють легально. Решта – або на заробітках, або працевлаштовані нелегально. Такі дані навів міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов під час брифінгу з питань змін до трудового законодавства, передає

 

«Сьогодні лише 12,8 мільйона з 28,5 мільйона українців працездатного віку працюють легально. Половина з нас працездатного віку або працює в іншій країні, або працює неформально», – повідомив Тимофій Милованов.

Він зазначив, що неформальне працевлаштування означає, що більшість українців не захищені трудовим законодавством. Зміни до Трудового кодексу, які пропонує уряд, має сприяти легальному працевлаштуванню та зростанню кількості робочих місць.

Також в уряді планують протягом наступних 5 років вийти на рівень безробіття, властивий європейським країнам. Для цього, за словами міністра, необхідно запровадити максимально гнучке законодавство та дозволити всі види працевлаштування.

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