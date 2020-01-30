Через тиждень облрада офіційно призначить керівників Будинку воїна, перинатального центру та ОХМАТДИТу

Перше в новому році пленарне засідання сесії Львівської обласної ради відбудеться 11 лютого. Таке рішення прийняли сьогодні, 30 січня, під час президії ЛОР, передає кореспондент Львівського порталу.

Загалом у порядку денному є понад 40 питань. Із них майже 10 стосуються призначення керівників у комунальні заклади облради. Зокрема, це стосується Будинку воїна, Львівської обласної клінічної лікарні «ОХМАТДИТ», Львівського обласного клінічного перинатального центру.

Також депутати планують заслухати інформацію щодо стану пам’яток архітектури (замків), у тому числі аварійних; про проблеми розвитку галузі освіти у Львівській області.

Як повідомляв Львівський портал раніше, 23 січня під час засідання конкурсної комісії вирішили рекомендувати депутатському корпусу призначити на посаду очільника перинатального центру Марію Малачинську, яка наразі є директором Львівського обласного центру репродуктивного здоров’я населення. Водночас на посаду керівника ОХМАТДИТу запропоновано Олександру Бурду. Детальніше про результати і переможців конкурсів на заміщення посад керівників семи закладів охорони здоров’я Львівської облради читайте тут.

Також додамо, що у конкурсі на посаду директора Будинку воїна комісія підтримала захисника Донецького аеропорту Олега Височанського.