Керівником «Будинку воїна» став захисник Донецького аеропорту Олег Височанський

Сьогодні, 15 січня, у конкурсі на посаду директора «Будинку воїна» комісія підтримала Олега Височанського. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної ради.

Участь у конкурсі взяли два кандидати – Олег Височанський та Андрій Горішевський. Обидва презентували перед членами комісії програму та концепцію розвитку «Будинку воїна», яка, за словами в.о. начальника управління майном спільної власності Віктора Кусого, стане складовою контракту, який укладуть з керівником і буде обов’язковою для виконання.

Відтак комісія одноголосно прийняла рішення підтримати кандидатуру Олега Височанського на посаду директора комунального закладу Львівської обласної ради «Будинок воїна».

Довідково:

Олег Височанський в серпні 2014 року був мобілізований у Збройні сили України де проходив службу у 80-ій окремій десантно-штурмовій бригаді, на посаді заступника командира роти інструктора з парашутно-десантної підготовки.

Виконуючи обов’язки командира роти, брав участь в антитерористичній операції в Донецькій області: селище Піски, Донецький аеропорт, де отримав важке поранення.

Згідно Указу Президента від 31 липня 2015 року був нагороджений орденом «За мужність ІІІ ступеня».