Конкурс на очільників семи медзакладів області: хто переміг?

Вчора, 23 січня, у Львівській обласній раді відбулися конкурси на заміщення посад керівників семи закладів охорони здоров’я Львівської облради.

Як йдеться на сайті Львівської обласної ради, переможцем відкритого конкурсу на посаду директора Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ» обрали Олександру Бурду. Вона була єдиною кандидаткою на цю посаду. За її кандидатуру проголосувало 9 членів комісії з проведення конкурсів на заміщення посад керівників закладів охорони здоров’я.

На фото – Олександра Бурда

Після презентації програми розвитку лікарні, конкурсна комісія прийняла рішення рекомендувати Львівській обласній раді затвердити Олександру Бурду на посаду керівника ОХМАТДИТУ. Якщо її кандидатуру підтримає депутатський корпус, з нею буде укладено контракт строком на 5 років.

Зазначимо, Олександра Бурда досі була виконуючою обов’язки цього закладу.

Також вчора конкурсна комісія на посаду директора Львівського обласного спеціалізованого центру радіаційного захисту населення підтримала Тетяну Пошивак. Керівником цього закладу претендувала лише одна кандидатка.

На фото – Тетяна Пошивак

У той же час, на посаду керівника Львівського обласного державного клінічного лікувально-діагностичного ендокринологічного центру комісія погодила Юрія Вендзіловича. Він теж був єдиним кандидатом очолити цей медзаклад

На фото – Юрій Вендзілович

Натомість на посаду директора Обласної бази спеціального медичного постачання Юрія Іваськевича комісія не затвердила.

Також комісія обирала і керівника Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Очолити медзаклад претендував лише один учасник – в.о. директора Центру Ярослав Пилипець. Заслухавши програму розвитку установи в короткостроковій та довгостроковій перспективі, конкурсна комісія ухвалила рішення не підтримувати кандидатуру Ярослава Пилипця.

Вчора конкурсна комісія на посаду директора Львівської обласної лікарні відновного лікування підтримала Андрія Голдуна. За посаду очільника змагалися троє кандидатів: в. о. директора Богдан Блистів, колишній головний лікар цієї лікарні Микола Колачинський і т.в.о. заступника директора департаменту охорони здоров’я ЛОДА Андрій Голдун. Однак перемогу вдалось здобути останньому.

На фото – Андрій Голдун

Зазначимо, Марія Малачинська перемогла в конкурсі на посаду директора Львівського перинатального центру. На цю посаду також претендувала завідувачка II гінекологічного відділення перинатального центру Ірина Біль. Обидвоє кандидаток представили свою візію розвитку установи на короткосторокову та довгострокову перспективу. Однак на посаду директора перинатального центру підтримали Марію Малачинську: за неї проголосували 6 членів комісії.

На фото – Марія Малачинська

Марія Малачинська з 20 січня 2015 року є директором Львівського обласного центру репродуктивного здоров’я населення. Також є головним позаштатним спеціалістом Департаменту охорони здоро’я Львівської ОДА з репродуктивного здоров’я і планування сім’ї. Закінчила Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького, медичний факультет за спеціальністю «Лікувальна справа». Свою трудову діяльність почала з 2001 року.

Додамо, що усіх переможців конкурсу мають затвердити на сесії Львівської обласної ради.

Фото: ЛОР