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В Україні підняли штрафи за порушення норм пожежної безпеки

Наталя Дуляба

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Кабінет міністрів у десятки разів підвищує штрафи за порушення вимог пожежної та техногенної безпеки. Тепер максимальний штраф становитиме 8500 грн. Про це пише УП, передає Львівський портал.

 

«До цього штраф за порушення вимог пожежної безпеки становив для громадян від 8,5 до 119 гривень, а для посадових осіб – від 34 до 170 гривень.Такого “покарання” недостатньо для того, щоби мотивувати до виконання безпекових правил», – наголосив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Відтепер мінімальний штраф за адміністративні правопорушення складатиме 510 грн, а максимальний – 8500 грн.

Крім того запроваджується кримінальна відповідальність за порушення вимог техногенної безпеки, що призвело до аварії чи іншої небезпечної події з тяжкими наслідками.

Також підвищується штраф за завідомо неправдивий виклик поліції, «швидкої» або аварійних служб: він становитиме від 3400 до 10200 гривень.

Олексій Гончарук зазначив, що посилення відповідальності має підвищити рівень правової і громадянської свідомості посадових осіб і громадян, а також зменшити кількість правопорушень, що становлять загрозу життю і здоров’ю людей.

Він також повідомив, що уряд опрацьовує питання про обов’язкове виділення коштів в державному та місцевих бюджетах на цільові заходи протипожежної безпеки, спрямовані на зниження ризику пожеж у громадських та адміністративних будівлях закладів освіти, охорони здоров’я та інших.

Нагадаємо, із 2018 року на Львівщині проводять регулярні перевірки місць масового скупчення людей на відповідність нормам протипожежної безпеки. Так, рятувальники обстежували торгові центри, квест-кімнати та інші розважальні заклади, школи і садочки, лікарні та навіть храми. Детальніше про виявлені порушення читайте тут.

Львівський портал також проводив власну перевірку церков Львова і з’ясовував, чи готові вони до надзвичайних подій. Про це та не тільки – у статті «Евакуаційні захристя Львова».

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