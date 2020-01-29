Львівська мерія оголосила «полювання» на незаконні МАФи

У Львові всім районним адміністраціям дали доручення обстежити МАФи на території міста. Відтак місто вживатиме заходи щодо тимчасових споруд, які не мають дозволу на функціонування та не включені до перспективної схеми розвитку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Я би хотів звернутись до всіх голів районних адміністрацій та нагадати, що у нас у місті діє ухвала про тимчасові споруди. Там визначений вичерпний перелік тимчасових споруд, які будуть продовжувати функціонувати та здійснювати свою діяльність. Зі всіма іншими ми маємо попрощатись. В ухвалі чітко визначена процедура демонтажу. Це є адміністративна процедура і, я вважаю, що нам потрібно готуватись до її застосування. Прохання до голів адміністрацій, на доручення міського голови, провести інвентаризацію по кожному району і чітко визначити ті тимчасові споруди, які зараз є поза правовим полем. І потім ми почнемо діяти у контексті демонтажу», – зазначив заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач.

З переліком тимчасових споруд, які мають дозвіл на діяльність у місті, можна ознайомитись у додатку до ухвали «Про здійснення підприємницької діяльності у тимчасових спорудах на території м. Львова» (від 26.12.2019) ось тут.

Як повідомляв Львівський портал, 28 січня на площі Двірцевій взялися демонтовувати незаконно встановлений МАФ, власники влаштували на місці пікет. Також нещодавно взялись розбирати ще один незаконний МАФ – на просп. Чорновола. Детальніше про це читайте тут.

Нагадаємо, наприкінці 2019 року Львівська міська рада вирішила демонтувати всі кіоски з алкоголем, ломбардами і лотереями.