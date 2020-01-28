Незаконний МАФ на площі Двірцевій демонтовують під протести

Сьогодні, 28 січня, на площі Двірцевій взялися демонтовувати незаконно встановлений МАФ. Втім противники знесення кіоску розпочали акцію протесту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Власником МАФу на площі Двірцевій, 1 є ТзОВ «Фірма «Турист». Термін дії оренди земельної ділянки завершився ще у 2012 році. Відтоді підприємство більше не зверталось до мерії за укладенням нового договору оренди.

Відтак цей об’єкт оскаржили у суді, який постановив звільнити ділянку від самовільно облаштованого МАФу та повернути її до попереднього стану.

«За нормами чинного законодавства та актами Львівської міської ради, після закінчення терміну дії договору оренди земельної ділянки, на якій розміщено тимчасову споруду, вона підлягає демонтажу у визначеному порядку, зокрема на підставі рішення суду, яке набрало законної сили», – пояснили у юридичному департаменті Львівської міськради.

Водночас противники демонтажу МАФу влаштували на площі Двірцевій акцію протесту, до якого залучили людей з інвалідністю. Такі дії розкритикував міський голова Львова Андрій Садовий, назвавши їх «принизливою маніпуляцією».

«Просто зараз на площі Двірцевій зносять МАФ, який не лише нівечить естетику біля головного вокзалу, але і є незаконним. Власники цієї тимчасової споруди привезли на пікет людей з інвалідністю. Це дуже принизлива маніпуляція! Ще в грудні минулого року рішенням міської ради ми отримали можливість регулювати роботу таких „чиряків“ на вулицях нашого міста. Я не є ворогом для приватних підприємців. Але знущатися з архітектури та Закону України ми не дозволимо», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, нещодавно у Львові взялись демонтовувати ще один незаконний МАФ – на просп. Чорновола. Детальніше про це читайте тут.

Також наприкінці 2019 року Львівська міська рада вирішила демонтувати всі кіоски з алкоголем, ломбардами і лотереями.

Фото: Facebook Андрія Садового