На кордоні з Польщею затримали контрабанду ветпрепаратів

У пункті пропуску «Грушів – Будомєж» затримали українця, який намагався незаконно ввезти ветеринарні препарати. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

В пункт пропуску прибув мікроавтобус Volkswagen LT. Для перетину кордону українець обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор». Під час оформлення система не згенерувала додаткових форм контролю, втім митники вирішили обстежити транспортний засіб.

«В конструктивних порожнинах авто виявлено таблетки для собак, препарати проти інфекцій, концентрати для приготування емульсій. Загалом – понад 140 упаковок ветеринарних препаратів», – йдеться у повідомленні.

Весь виявлений товар перевищує неоподатковану норму переміщення через митний кордон України. За цим фактом складено адмінпротокол. Всі ветпрепарати і автомобіль у порушника вилучили.

Нещодавно Львівський портал публікував підбірку товарів-улюбленців львівських контрабандистів за 2019 рік. Детальніше про це читайте тут.

Фото: Галицька митниця