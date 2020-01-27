«Розглядаю пропозиції інших театрів»: Федір Стригун може покинути Львів

Народний артист України, колишній актор і головний режисер Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької спростував інформацію про своє повернення до заньківчан, а також заявив, що розглядає можливість перейти в театр, розташований за межами Львівщини. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами Федора Стригуна, заяви гендиректора театру Заньковецької Андрія Мацяка про його повернення не відповідають дійсності. Артист наголосив, що не береться до постановки нових вистав у рідному театрі, оскільки ніхто із ним про це навіть не говорив.

«Директор Мацяк, звітуючи перед міністром культури України Володимиром Бородянським, сказав, що Федір Миколайович береться до постановки нової вистави. Панове, але ж це – чергова велика брехня Мацяка. Зі мною ніхто не спілкувався на цю тему. Остання вистава, постановку якої у грудні 2018 року я здійснив у тоді ще рідному театрі, – «Мазепа». Пізніше усі мої пропозиції щодо майбутніх постановок одноосібно відхилялися директором, а, можливо, і не розглядалися взагалі. Вистави, поставлені мною, які любив глядач, списано рішенням директора», – написав Федір Стригун.

Він також опублікував останні листи від Андрія Мацяка, у яких йдеться про завершення терміну дії контракту головного режисера 29 грудня 2019 року та про його звільнення.

«Тому ні про яку постановку вистави у театрі імені Марії Заньковецької мова не йде. Зі мною ніхто про це не домовлявся. Зараз я розглядаю пропозиції постановок у Тернопільському та Волинському театрах. Творча особистість потрібна там, де її шанують», – додав Стригун.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Зазначимо, що у театрі ім. Марії Заньковецької Федір Стригун пропрацював 55 років.

Торік він разом із іншими акторами театру Заньковецької почав протестувати проти одноосібної влади гендиректора-художнього керівника Андрія Мацяка, адже останній може в односторонньому порядку розривати контракти з артистами. Так, власне, сталося й Ярославом Кіргачем, якого звільнили у вересні 2019 року. Тоді на його захист стали актори театру, вони після кожної вистави виходили на сцену із плакатами. За такі протестні акції від керівництва артисти отримали догани.

25 листопада у театрі Заньковецької відбувся конкурс, за результатами якого на місце Ярослава Кіргача прийшов актор Іван Довгалюк.

Також наприкінці листопада стало відомо, що 80-річного Федора Стригуна і його дружину, народна артистка України Таїсію Литвиненко звільняють із театру Заньковецької.

Федір Стригун неодноразово заявляв, що колектив театру імені Марії Заньковецької опинився на межі бунту. Детальніше про театральний скандал читайте тут.