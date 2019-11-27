ОСТАННІ НОВИНИ

55 років віддав театру Заньковецької. Федора Стригуна звільняють

Наталя Дуляба

|

Народний артист України, актор і головний режисер Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької заявив, що після 55 років роботи його звільняють із театру. Під звільнення потрапила і його дружина, народна артистка України Таїсія Литвиненко. Про це Федір Стригун написав на своїй сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

 

Про своє звільнення Федір Стригун публічно заявив ввечері 26 листопада після закінчення вистави «Криза». За його словами, дирекція театру надіслала «лист щастя», в якому повідомила, що контракт з ним продовжувати не буде.

Як пише Гал-інфо, контракт 80-річного Федора Стригуна завершується 14 грудня 2019 року. Нового контракту керівництво укладати із ним не буде, тому пропонує оформити співпрацю хіба на основі цивільно-правової угоди.

Дружині артиста, 84-річній Таїсії Литвиненко, запропонували перейти на 0,5 ставки. Її контракт завершується 29 грудня 2019 року і його продовжувати керівництво теж не планує.

Федір Стригун і Таїсія Литвиненко, фото – ЗІК

Натисніть на зображення для збільшення, фото – Гал-інфо

Нагадаємо, Федір Стригун разом із іншими акторами театру Заньковецької активно протестує проти одноосібної влади гендиректора-художнього керівника Андрія Мацяка, адже останній може в односторонньому порядку розривати контракти з артистами. Так, власне, сталося й Ярославом Кіргачем, якого звільнили наприкінці вересня. Тоді на його захист стали актори театру, вони після кожної вистави виходять на сцену із плакатами. За такі протестні акції від керівництва артисти отримали догани.

25 листопада у театрі Заньковецької відбувся конкурс на заміщення вакантної посади актора драми вищої категорії. За його результатами на місце Ярослава Кіргача прийшов актор Іван Довгалюк.

Нещодавно Федір Стригун заявляв, що театр імені Марії Заньковецької опинився на межі бунту. Детальніше про театральний скандал читайте тут.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Передайте 8 гривень за проїзд». «Одіссея» львівською маршруткою подорожчає?
Соломія ГОЛОВІНА
«Передайте 8 гривень за проїзд». «Одіссея» львівською маршруткою подорожчає?

Крокодилячі сльози перевізників, «зашкварні» дискусії, доларовий дощ і шина з написом «Ганьба». Саме у такій атмосфері в...

Продати не своє. За що Садовому вручили підозру?
Львівський портал
Продати не своє. За що Садовому вручили підозру?

Сьогодні, 21 листопада, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оголосили підозру у зловживанні владою міс...

Місія зробити свій район кращим. Які ідеї львів’ян можуть реалізувати за кошти міста у 2020 році
Вероніка РОЙ
Місія зробити свій район кращим. Які ідеї львів’ян можуть реалізувати за кошти міста у 2020 році

Щороку мешканці Львова мають можливість самостійно обирати, куди витратити частину грошей міського бюджету. Мова йде про...

Лікувати без кордонів. Як львів’янка-медик поїхала в Ірак допомагати біженцям
Соломія ГОЛОВІНА
Лікувати без кордонів. Як львів’янка-медик поїхала в Ірак допомагати біженцям

Які у вас виникають асоціації з країною Ірак? Небезпека, терористи ІДІЛ, страх, горе, війна, смерть. Однак Катерину Катр...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...