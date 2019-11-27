55 років віддав театру Заньковецької. Федора Стригуна звільняють

Народний артист України, актор і головний режисер Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької заявив, що після 55 років роботи його звільняють із театру. Під звільнення потрапила і його дружина, народна артистка України Таїсія Литвиненко. Про це Федір Стригун написав на своїй сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

Про своє звільнення Федір Стригун публічно заявив ввечері 26 листопада після закінчення вистави «Криза». За його словами, дирекція театру надіслала «лист щастя», в якому повідомила, що контракт з ним продовжувати не буде.

Як пише Гал-інфо, контракт 80-річного Федора Стригуна завершується 14 грудня 2019 року. Нового контракту керівництво укладати із ним не буде, тому пропонує оформити співпрацю хіба на основі цивільно-правової угоди.

Дружині артиста, 84-річній Таїсії Литвиненко, запропонували перейти на 0,5 ставки. Її контракт завершується 29 грудня 2019 року і його продовжувати керівництво теж не планує.

Федір Стригун і Таїсія Литвиненко, фото – ЗІК

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Нагадаємо, Федір Стригун разом із іншими акторами театру Заньковецької активно протестує проти одноосібної влади гендиректора-художнього керівника Андрія Мацяка, адже останній може в односторонньому порядку розривати контракти з артистами. Так, власне, сталося й Ярославом Кіргачем, якого звільнили наприкінці вересня. Тоді на його захист стали актори театру, вони після кожної вистави виходять на сцену із плакатами. За такі протестні акції від керівництва артисти отримали догани.

25 листопада у театрі Заньковецької відбувся конкурс на заміщення вакантної посади актора драми вищої категорії. За його результатами на місце Ярослава Кіргача прийшов актор Іван Довгалюк.

Нещодавно Федір Стригун заявляв, що театр імені Марії Заньковецької опинився на межі бунту. Детальніше про театральний скандал читайте тут.