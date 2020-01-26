Кілька тисяч вірян відвідали літургію у Гарнізонному храмі, яку вперше очолив Степан Сус як єпископ

Сьогодні, 26 січня, у Гарнізонному храмі св. апостолів Петра і Павла у Львові владика Степан Сус у співслужінні із собором священників вперше у стінах цього храму звершив Божественну Літургію як єпископ. Раніше новопризначений єпископ був настоятелем цього храму. Про це інформує «Духовна велич Львова».

Під час проповіді владика Степан Сус зізначення, що перші два тижні після висвячення його у єпископи були не були легкими: потрібно багато вчитися, але його першочерговим завданням є приводити людей до щастя у Господі.

«Бути християнином справді цікаво. Це є покликання, завдання. Свідчити добрі речі, добрі справи, свідчити Божу любов. Ми не маємо лише сприймати Боже Слово, потрібно його переживати. Дуже важливо людині, яка переживає труднощі чути Боже Слово. Поставмо собі питання: «Як я можу своїм життям проповідувати Боже Слово?», — сказав владика Степан Сус.

До літургії у Гарнізонному храмі, яку вперше очолив Владика Степан Сус як єпископ, долучилися кілька тисяч вірян.

Зазначимо, донедавна 38-річний отець Степан Сус був настоятелем Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла. 12 січня його висвятили у єпископи. Таким чином владика Сус став наймолодшим католицьким єпископом у світі.

Як повідомляв Львівський портал, Степана Суса висвятили на Куріяльного єпископа Патріаршої курії УГКЦ з титулярним осідком Зіґріса. Урочиста церемонія проходила 11 та 12 січня у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві.

Святителями були глава УГКЦ Блаженніший Святослав, митрополит Львівський (УГКЦ), високопреосвященніший владика Ігор, а також преосвященніший владика Павло Хомницький – єпископ Стемфордської єпархії УГКЦ (Нью-Йорк, США). Як висвячували Степана Суса у єпископи, дивіться тут.

У своїй промові після Архиєрейської хіротонії Степан Сус зауважив, що стати єпископом його запросив сам Господь.

Фото: «Духовна велич Львова», Капеланство. інфо