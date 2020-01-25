Завтра Степан Сус у Львові відслужить свою першу літургію у статусі єпископа

Завтра, 26 січня, владика Степан Сус у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові проведе свою першу літургію у статусі єпископа УГКЦ. Про це йдеться на порталі Капеланство.Info, передає Львівський портал.

Нововисвячений єпископ Степан Сус вперше після Архиєрейської хіротонії завітає у свій рідний Гарнізонний храм, що на вул. Театральній, 11. Тут він 26 січня звершить Божественну літургію. Початок – об 11:00 год.

Зазначимо, донедавна 38-річний отець Степан Сус був настоятелем Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла. 12 січня його висвятили у єпископи. Таким чином владика Сус став наймолодшим католицьким єпископом у світі.

Як повідомляв Львівський портал, Степана Суса висвятили на Куріяльного єпископа Патріаршої курії УГКЦ з титулярним осідком Зіґріса. Урочиста церемонія проходила 11 та 12 січня у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві.

Святителями були глава УГКЦ Блаженніший Святослав, митрополит Львівський (УГКЦ), високопреосвященніший владика Ігор, а також преосвященніший владика Павло Хомницький – єпископ Стемфордської єпархії УГКЦ (Нью-Йорк, США). Як висвячували Степана Суса у єпископи, дивіться тут.

У своїй промові після Архиєрейської хіротонії Степан Сус зауважив, що стати єпископом його запросив сам Господь.