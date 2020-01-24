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Голова райсуду на Львівщині вдруге попався на хабарі

Вероніка Рой

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У п’ятницю, 24 січня, детективи Національного антикорупційного бюро України за процесуального керівництва прокурорів САП викрили на одержанні неправомірної вигоди виконувача обов’язків голови одного з районних судів Львівської області, якого у грудні 2018 року вже викривали на хабарництві.

 

«Слідством встановлено, що вказана особа висловила прохання громадянину надати грошову винагороду за не притягнення до адміністративної відповідальності. Служителя Феміди викрито після одержання ним другої частини обумовлених коштів», – йдеться у повідомленні пресслужби Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Наразі вирішується питання про повідомлення судді про підозру.

Також у САП додають, що на даний час у Вищому антикорупційному суді вже розглядається справа за обвинуваченням вказаного судді. Так, наприкінці 2018 року служителя Феміди було викрито на одержанні 1 тисячі євро неправомірної вигоди, які він вимагав у громадянина за не притягнення до адміністративної відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

Як повідомляв Львівський портал, затримали суддю на робочому місці після одержання другої частини неправомірної вигоди. Правоохоронці не вказували ім’я судді. Однак тоді одному із львівських ЗМІ вдалося з’ясувати, що мова йде керівника Турківського райсуду Луку Кріля.

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