Феміда розгляне справу судді Турківського райсуду, якого впіймали на хабарі

До суду скеровано справу стосовно судді Турківського райсуду Львівщини, обвинуваченого у корупційному злочині. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За даними відомства, прокурором САП скеровано до Антикорупційного суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про обвинувачення судді Турківського районного суду Львівської області у проханні надати та одержанні неправомірної вигоди.

Як вже повідомлялось, у грудні 2018 року прокурорами САП за оперативного супроводу працівників Управління СБУ у Львівській області суддю було викрито на отриманні 1 тисячі Євро неправомірної вигоди.

«Ці кошти він вимагав від громадянина за не притягнення останнього до адміністративної відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

Частину обумовлених коштів, а саме 400 Євро, було виявлено у служителя Феміди одразу після вчинення злочину, іншу частину у розмірі 600 Євро – за місцем його проживання.

26 червня 2019 року детективами НАБУ завершено досудове розслідування та 27 червня 2019 року матеріали кримінального провадження було відкрито стороні обвинувачення.

Однак, тривалий час суддя не ознайомлювався з матеріалами справи. Крім того, він ухилявся від участі у судових засіданнях з розгляду клопотання про встановлення строків для такого ознайомлення. І лише 30 вересня 2019 року такий строк було встановлено», – йдеться у повідомленні САП.

На сьогодні, обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.