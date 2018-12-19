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На Львівщині суддя попався на хабарі: вимагав тисячу євро за непритягнення до відповідальності п’яного водія

Дарина Смеречанська

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На хабарі впіймали виконуючого обов’язки голови одного з районних судів Львівської області. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі управління СБУ Львівщини.

 

Оперативники спецслужби встановили, що суддя вимагав від місцевого жителя одну тисячу євро за непритягнення до кримінальної відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

Правоохоронці затримали суддю на робочому місці після одержання другої частини неправомірної вигоди.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення фігуранту справи про підозру в скоєнні злочину. Тривають слідчі дії.

Як інформує zaxid.net, мова йде про керівника Турківського райсуду. У інформації прокурорів не вказано прізвище затриманого, однак у Турківському райсуді від літа 2018 року працює лише один суддя – Лука Кріль.

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