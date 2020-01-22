За добу на Львівщині сталось 11 пожеж сухостою

За минулу добу, 21 січня, суха трава горіла у Дрогобицькому, Бродівському, Жовківському, Пустомитівському, Радехівському, Сколівському районах, а також у містах Червоноград та Борислав. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС Львівщини.

Так, о 19:38 год. у селі Ситихів Жовківського району зайнявся сухостій на площі 2 000 кв.м. Ще одна великомасштабна пожежа сухостою виникла о 22:57 в селі Нижня Білка Пустомитівського району.

Згодом о 01:38 год. 22 січня надзвичайники ліквідували пожежу сухої трави та чагарнику на площі 2 000 кв.м. та сміття на площі 15 кв.м.

Головне управління ДСНС України у Львівській області закликає мешканців дотримуватись заходів пожежної безпеки:

В жодному разі не розводьте багаття поблизу будівель і не залишайте його без нагляду.

Також не розпалюйте багаття в лісі – це дуже небезпечно.

Не дозволяйте дітям підпалювати суху траву!

Необхідно дотримуватись заходів безпеки і при палінні цигарок – не кидайте недопалки на землю. Нерідко загоряння відбуваються і з цієї причини.

Не випалюйте залишки сухостою на полях!

Пам’ятайте, що відповідно до вимог пожежної безпеки спалювання сміття та сухої трави на території і поблизу населених пунктів, заборонено.

Зазначимо, що за самовільне спалювання сухої рослинності чи її залишків передбачена адміністративна відповідальність. За такі дії громадянам «світить» штраф від 170 до 340 гривень, посадовим особам – від 850 до 1 190 гривень. За завдані особливо великі збитки довкіллю передбачена кримінальна відповідальність.

У 2018 році Львівська ОДА просила просила в уряду збільшити розмір штрафів за самовільне спалювання сухостою. На думку посадовців, саме великі штрафи зможуть зупинити паліїв.

Фото: ДСНС