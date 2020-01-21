ОСТАННІ НОВИНИ

У Будинку офіцера у Львові хочуть відновити перший український театр

Вероніка Рой

|

У Львівській міській раді пропонують провести у Будинку офіцера, що на вул. Театральній, 22 у Львові, необхідну реконструкцію, аби відновити у цій будівлі перший український театр з акцентом на національно-патріотичне виховання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як йдеться у повідомленні міськради, що Львів готовий виділити кошти, аби провести у Будинку офіцерів якісний ремонт та відновити у цій будівлі перший український театр з акцентом на національно-патріотичне виховання провести реконструкцію кінозалів, а також відкрити творчі мистецькі осередки для молоді.

«Треба, щоб цей будинок можна було би використовувати і для військових, і для громади міста, щоб там були інновації, щоб там людина, яка була на війні, могла прийти і провести зустрічі зі школярами, щоб там можна було проводити якісь навчальні курси», – сказав мер Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, нещодавно начальник 58-го Будинку офіцерів Віталій Провозін повідомив ймовірний продаж будівлі Будинку на вулиці Театральній. За його словами, за дорученням заступника міністра оборони України Головне квартирно-експлуатаційне управління ЗСУ опрацьовує питання виставлення на продаж Будинку офіцерів. Також Провозін повідомляв, що в Міноборони аргументують продаж будівлі тим, що виручені кошти скерують на купівлю житла для військових.

Сьогодні ж на сайті Міністерства оборони з’явилася інформація про те, що будівля Будинку офіцерів № 58 не виставлена на продаж. І зараз ця будівля знаходиться на балансі Міноборони.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії
Омелян ШЕВЧУК
У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії

Хіміотерапія – це медикаментозне лікування, яке використовує потужні хімічні речовини для лікування захворювань, які пов...

Застава на місцевих виборах зросла в 40 разів. Кандидати у мери Львова мають внести 1 млн грн
Ігор ФЕЩЕНКО
Застава на місцевих виборах зросла в 40 разів. Кандидати у мери Львова мають внести 1 млн грн

Виборчий кодекс, підписаний у грудні Володимиром Зеленським, разом зі зміною виборчої системи регулює і цілу низку інших...

Епопея Замарстинівської. Як у Львові ремонтували вулицю, яка більше 40 років «не бачила» оновлення
Вероніка РОЙ
Епопея Замарстинівської. Як у Львові ремонтували вулицю, яка більше 40 років «не бачила» оновлення

Сьогодні, 16 січня, після капітального ремонту відкривають для проїзду вулицю Замарстинівську у Львові, на якій ремонт н...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...