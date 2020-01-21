У Будинку офіцера у Львові хочуть відновити перший український театр

У Львівській міській раді пропонують провести у Будинку офіцера, що на вул. Театральній, 22 у Львові, необхідну реконструкцію, аби відновити у цій будівлі перший український театр з акцентом на національно-патріотичне виховання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як йдеться у повідомленні міськради, що Львів готовий виділити кошти, аби провести у Будинку офіцерів якісний ремонт та відновити у цій будівлі перший український театр з акцентом на національно-патріотичне виховання провести реконструкцію кінозалів, а також відкрити творчі мистецькі осередки для молоді.

«Треба, щоб цей будинок можна було би використовувати і для військових, і для громади міста, щоб там були інновації, щоб там людина, яка була на війні, могла прийти і провести зустрічі зі школярами, щоб там можна було проводити якісь навчальні курси», – сказав мер Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, нещодавно начальник 58-го Будинку офіцерів Віталій Провозін повідомив ймовірний продаж будівлі Будинку на вулиці Театральній. За його словами, за дорученням заступника міністра оборони України Головне квартирно-експлуатаційне управління ЗСУ опрацьовує питання виставлення на продаж Будинку офіцерів. Також Провозін повідомляв, що в Міноборони аргументують продаж будівлі тим, що виручені кошти скерують на купівлю житла для військових.

Сьогодні ж на сайті Міністерства оборони з’явилася інформація про те, що будівля Будинку офіцерів № 58 не виставлена на продаж. І зараз ця будівля знаходиться на балансі Міноборони.