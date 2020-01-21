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Будинок офіцерів у Львові не виставлений на продаж, – Міноборони

Вероніка Рой

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У Міністерстві оборони України заявили, що будинок офіцерів № 58, що на вул. Театральній, 22 у Львові, не виставлений на продаж. І зараз ця будівля знаходиться на балансі Міноборони. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міністерства.

 

«Офіційні рішення щодо продажу Будинку офіцерів у Львові з боку посадових осіб, які мають на це законні підстави, не приймалися», — йдеться у повідомленні Міноборони.

Водночас у міністерстві наголошують, що «будь-яка реалізація військового майна буде проводитися в максимально публічний спосіб і з широким інформуванням громадськості».

«Міноборони продовжує системну роботу над пошуками шляхів забезпечення військовослужбовців житлом. В рамках вказаної роботи розглядаються всі можливі законні способи фінансового вирішення цього питання», — запевняють у Мінборони.

Нагадаємо, нещодавно начальник 58-го Будинку офіцерів Віталій Провозін повідомив ймовірний продаж будівлі Будинку на вулиці Театральній. За його словами, за дорученням заступника міністра оборони України Головне квартирно-експлуатаційне управління ЗСУ опрацьовує питання виставлення на продаж Будинку офіцерів. Також Провозін повідомляв, що в Міноборони аргументують продаж будівлі тим, що виручені кошти скерують на купівлю житла для військових.

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