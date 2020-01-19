Міноборони продає Будинок офіцерів у центрі Львова

У Міноборони вирішили виставити на продаж Будинок офіцерів, що на вулиці Театральній, 22 у центрі Львова. За дорученням заступника міністра оборони України Головне квартирно-експлуатаційне управління ЗСУ опрацьовує питання виставлення на продаж цієї будівлі. Про це повідомив начальник 58-го Будинку офіцерів Віталій Провозін, пише Zaxid.net.

Провозін розповів, що спочатку інформацію про ймовірний продаж будівлі Будинку офіцерів дізнався від колег, які отримали її неформально, однак згодом, цю інформацію офіційно підтвердили фахівці Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ.

«Так, за дорученням заступника Міністра оборони України у Головному квартирно-експлуатаційному управлінні ЗСУ мають опрацювати питання щодо виставлення будівлі, в якій розташовується 58-й Будинок офіцерів, на продаж», – повідомив Провозін.

При цьому в Міноборони аргументують продаж будівлі тим, що виручені кошти скерують на купівлю житла для військових. Начальник Будинку офіцерів здивований таким поясненням.

«Я прослужив у війську не один десяток років і гадав, що мене вразити важко. Але я здивувався такому формулюванню: «…і зарахування надходжень до спеціального фонду на купівлю житла для військовослужбовців». Переконаний: жоден військовий з Львівського гарнізону не житиме у квартирі за вилучені від продажу Будинку офіцерів кошти. Натомість ніколи оборонне відомство України не спроможеться отримати власність у центральній частині нашого міста», – вважає Провозін.

За словами Віталія Провозіна, Будинок офіцерів має загальну площу 5,5 тис. кв м. Будівля потребує капітального ремонту, на це потрібно близько 13 млн грн. Однак замість віднайти кошти, в Міноброни вирішили його продати. Ця ініціатива пішла від заступника міністра оборони Олексія Марценюка. Таку ідею, зі слів Провозіна, не підтримує керівництво Генштабу та командування Сухопуних військ, яке підготувало відповідні листи до Міноборони.

Зазначимо, Будинок офіцерів розміщений на вул. Театральній, 22 у самому центрі Львова – в колишній будівлі Народного Дому, що був зведений у 1855 році з ініціативи членів Головної руської ради.

У Народному домі діяла друкарня «Галицько-руська матиця», заснована в 1848 році для культурно-освітньої праці й видання шкільних підручників, а згодом тут був заснований перший український професійний театр «Руська Бесіда». У листопаді 1918 році у стінах Народного дому відбулося проголошення створення ЗУНР. З 1939 року тут розміщено військовий культурний заклад – Будинок офіцерів. При Будинку офіцерів працює воєнно-історичний музей. У цьому приміщенні також діє кінотеатр, колективи художньої самодіяльності, мережа курсів та гуртків, заклади громадського харчування. Будинок є пам’яткою архітектури місцевого значення.

Наразі невідома вартість за якою Міноборони планує продати будинок. Однак восени 2019 року історичну будівлю «Промінвестбанку», площею 2 тис. кв м, у центрі Львова продали за 5 млн доларів.