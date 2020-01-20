Заступницю прокурора Львівщини звільнили через неналежне виконання обов’язків

Генпрокурор України Руслан Рябошапка звільнив заступницю прокурора Львівщини 36-річну Галину Борейко через те, що вона неналежно виконувала посадові обов’язки. Про це йдеться у відповідному наказі генпрокурора від 20 січня 2020 року, який є у розпорядженні Львівського порталу.

«Звільнити Борейко Галину Дмитрівну з посади заступника прокурора Львівської області у зв’язку з неналежним виконанням посадових обов’язків, установлених для відповідної адміністративної посади (п.3 ч.1 ст.41 Закону України «Про прокуратуру»)», – йдеться у наказі генпрокурора.

Також у документі вказано, що підставою для звільнення Галини Борейко є рішення Ради прокурорів України від 16 січня 2020 року.

(Натисніть на зображення для збільшення)

Зазначимо, Галину Борейко призначили заступницею попереднього прокурора Львівщини Юрія Квятківського влітку 2016 року.

Як пише Zaxid.net, дядьком Галини Борейко є Василь Пісний, який у 2016-му тоді перебував на посаді заступника Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ і вважався протеже тодішнього генпрокурора Юрія Луценка, який і призначив Борейко на посаду заступника прокурора Львівської області.

Галина Борейко стала заступницею прокурора Львівщини попри те, що в липні 2015 року провалила конкурс на нижчу посаду – керівника Львівської місцевої прокуратури №2. Тоді серед 30 кандидатів відібрали 16 претендентів, а вона посіла 22 місце, набравши лише 98,33 бали. Для порівняння, найвищий результат становив 169 балів.

Відповідно до декларації за 2018 рік, у власності Галини Борейко два будинки у Львові та Брюховичах, земельна ділянка у Брюховичах. Їздить вона на автомобілі Mercedes-Benz C 200 2006 року випуску. Задекларувала понад 650 тисяч гривень зарплати, також тримає майже пів мільйона гривень та 28 тисяч доларів у банку.

Додамо, що зараз прокурором Львівської області є 33-річна Ірина Діденко. Цю посаду вона обійняла у жовтні 2019 року.