Лоукост SkyUp призупиняє польоти зі Львова до ОАЕ

Лоукост SkyUp Airlines призупиняє польоти до Об’єднаних Арабських Еміратів у зв’язку із закриттям повітряного простору над Іраном та Іраком. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі авіаперевізника.

Останній рейс SkyUp Львів – Шарджа – Львів заплановано на 29 січня, а всі польоти до ОАЕ повністю призупинять із 1-го лютого.

«Із 1 лютого 2020 року SkyUp Airlines призупинить виконання регулярних рейсів до Шарджі (ОАЕ) із Запоріжжя, Львова та Харкова. Це пов’язано із продовженням заборони виконання польотів у повітряному просторі Ісламської Республіки Іран та Республіки Ірак, введеною Державіаслужбою України з 9 січня 2020 року», – йдеться у повідомленні.

Необхідність облітати території Ірану та Іраку спричинила збільшення тривалості польотів, а також потребу робити зупинку в дорозі для дозаправлення.

«Ми вимушені ухвалити складне для нас рішення тимчасово припинити польоти регулярної програми до Шарджі із регіонів України. Щоб зробити наші польоти безпечнішими, ми змінили ці маршрути – наразі ми літаємо через території Єгипту і Саудівської Аравії, а також робимо зупинку для дозаправлення в Анталії. Така необхідність збільшує час польоту щонайменше на три години. Це створює незручності для наших пасажирів, а також провокує зміни в розкладі інших рейсів в аеропортах прильоту – Запоріжжі, Львові, Харкові», – прокоментував ситуацію співвласник авіакомпанії Олександр Альба.

Пасажирам, які вже придбали квитки на рейси після 1-го лютого відшкодують їхню вартість.

«Ми сповістимо всіх пасажирів, які вже придбали квитки на рейси до Шарджі, в строк, передбачений законодавством. Всі вони, згідно з правилами, отримають відшкодування вартості квитків, звернувшись до авіакомпанії у встановленому порядку», – йдеться у повідомленні.

Перевізник розгляне можливість відновлення польотів до до ОАЕ після скасування заборони прольотів над територіями Іраку та Ірану.

Нагадаємо, вранці 8 січня літак Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) розбився незабаром після зльоту з Тегерана – столиці Ірану. На борту було 176 людей. Усі вони загинули.

11 січня Іран офіційно визнав, що збив український пасажирський літак авіакомпанії «МАУ» над Тегераном. Хоча раніше офіційні представники Ірану відкидали звинувачення у збитті літака ракетою.