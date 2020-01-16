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Україна втратила на Донбасі ще одного захисника

Андрій Котенський

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Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації дев’ять разів порушили режим припинення вогню. Під час ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

 

За даними українських військових, противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем, мінометів, а також гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Окрім цього, була присутня снайперська активність.

З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник обстріляв захисників населеного пункту Новотроїцьке, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Ще вісім обстрілів противник здійснив в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»

Сьогодні, 16 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув.

Як раніше повідомлялося, 15 січня також загинув український захисник.

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