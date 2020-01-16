Україна втратила на Донбасі ще одного захисника

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації дев’ять разів порушили режим припинення вогню. Під час ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

За даними українських військових, противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем, мінометів, а також гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Окрім цього, була присутня снайперська активність.

З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник обстріляв захисників населеного пункту Новотроїцьке, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Ще вісім обстрілів противник здійснив в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»

Сьогодні, 16 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув.

Як раніше повідомлялося, 15 січня також загинув український захисник.