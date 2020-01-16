На Донбасі загинув український захисник

За минулу добу, 15 січня, збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. У результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

За даними військових, противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, БПЛА, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Окрім цього, була присутня снайперська активність.

Сім обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», а ще чотири обстріли противник здійснив в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ».

Вчора, 15 січня, у результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув.