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На Донбасі загинув український захисник

Андрій Котенський

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За минулу добу, 15 січня, збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. У результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

 

За даними військових, противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, БПЛА, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Окрім цього, була присутня снайперська активність.

Сім обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», а ще чотири обстріли противник здійснив в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ».

Вчора, 15 січня, у результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув.

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