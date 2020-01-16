У Шегинях затримали поляка-контрабандиста

Цієї ночі, 16 січня, у пункті пропуску «Шегині» затримали 30-річного поляка, який намагався підпільно вивезти з України 12 блоків сигарет. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Мостиського прикордонного загону.

У пункт пропуску на автомобілі BMW прибув 30-річний громадянин Польщі. Під час огляду спрацював службовий собака прикордонників, спеціально натренований на пошук тютюнових виробів.

В ході поглибленої перевірки автівки прикордонники спільно з митниками виявили у спинках сидінь заховані сигарети. Загалом вилучено 121 пачку цигарок.

«Окрім курива громадянин Польщі позбувся і своєї автівки 2002 року випуску як засобу переміщення контрабанди», – йдеться у повідомленні.

За фактом порушення митних правил України складено адмінпротокол, справу скерують до суду, який обиратиме покарання для поляка-контрабандиста.

Нагадаємо, торік львівські митники вилучили понад 200 тисяч пачок сигарет, які хотіли незаконно перевезти через кордон. Про те, що роблять потім зі всією цією контрабандою, читайте тут.

Львівський портал публікував підбірку товарів-улюбленців львівських контрабандистів за 2019 рік. Детальніше про це читайте тут.

Фото: Мостиський прикордонний загін