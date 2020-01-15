Україні не потрібен традиційний перепис населення, – Дубілет

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив про те, що уряд вже провів електронний перепис населення країни і традиційний метод перепису більше не потрібен, передає ZN.

«Ми встановили фактично кількість населення в Україні. Ми використовували кілька методик, всі вони дали приблизно однаковий результат. Наступного тижня, сподіваюся, ми зможемо поділитися цими даними», – повідомив Дмитро Дубілет.

Він додав, що згідно з оцінкою, похибка застосовуваних методів нижча, ніж у традиційного перепису. За словами Дубілета, в уряді поки точаться дискусії, чи потрібно у 2020 році проводити традиційну перепис населення. На думку самого міністра Кабінету міністрів, традиційна перепис не потрібен.

Як повідомляв Львівський портал, у 2020 році було заплановане проведення всеукраїнського перепису населення. У чому його особливості – читайте за посиланням.

Бюджет здійснення перепису населення згідно з проєктом Держслужби статистики складає 5 мільярдів гривень.