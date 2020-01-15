Сьогодні стартувала реєстрація на ЗНО для вчителів

Сьогодні, 15 січня, почалась реєстрація на сертифікацію вчителів молодших класів у 2020 році. Охочі можуть зробити це до 31 січня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Українського центру оцінювання якості освіти.

Як і минулого року, в пілотній сертифікації-2020 можуть взяти участь лише вчителі початкових класів. Цьогоріч пройти її зможуть до 2000 педагогів, зокрема у Львівській області – 140. Заяви на участь у сертифікації прийматимуться з 15 до 31 січня 2020 року включно.

Зареєструватись на сертифікацію можуть вчителі, які мають педагогічний стаж не менше 2-х років та на момент реєстрації працюють за місцем роботи та на посаді, які вказують під час реєстрації.

Для того, щоб зареєструватись необхідно:

Зібрати необхідні документи.

Оформлену реєстраційну картку-заяву, бланк якої формується на сайті УЦОЯО; Копію паспорта громадянина України. В разі його відсутності – іншого документа, що посвідчує особу. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи – платника податків або картки платника податків. Особа, яка через свої релігійні переконання відмовляється від ІНН – копію сторінки паспорта, на якій зроблено відмітку з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які отримали паспорт громадянина України у формі картки). Довідку із закладу освіти, в якому працює вчитель. Довідка має містити наступну інформацію:

прізвище, ім’я, по батькові (у разі наявності);

назву посади з уточненням фаху, за яким працює, а також чи є відповідна посада його основним місцем роботи;

загальний стаж педагогічної роботи;

стаж роботи на займаній посаді;

спеціальність згідно з дипломом;

кваліфікаційну категорію;

педагогічне звання (за наявності).

Якщо окремі документи містять розбіжності в персональних даних, необхідно подати копію відповідного документа (свідоцтва про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) та/або свідоцтва про шлюб, та/або свідоцтва про розірвання шлюбу).

Відправити пакет документів до відповідного РЦОЯО одним із двох шляхів:

надіслати рекомендованим поштовим відправленням,

доставити власноруч.

Заяви на участь у сертифікації прийматимуться з 15 до 31 січня 2020 року включно. Дата подання документів визначається за відбитком штемпеля відправлення на конверті. У разі доставки особисто – за днем отримання у РЦОЯО.

Нагадаємо, участь у першому ЗНО для вчителів взяли 62 педагоги зі Львівщини. Саме тестування проходило 31 жовтня.

Львівський портал повідомляв, що цьогоріч сертифікація відбуватиметься за новим порядком.Однією із важливих відмінностей у порівнянні з пілотною сертифікацією 2019 року стане відсіювання учасників після кожного з етапів.