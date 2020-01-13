Лоукостер Ernest Airlines призупинив рейси з України. Як повернути кошти за квиток?

З суботи, 11 січня, авіаперевізник Ernest Airlines , який літав зі Львова, тимчасово зупинив свої рейси через призупинення дії ліцензії. Про це йдеться на сайті компанії.

«Виконуючи рішення Національного управління цивільної авіації Італії (ENAC) від 29.12.2019 щодо тимчасового призупинення дії нашої експлуатаційної ліцензії, ми не змогли продовжити виконання рейсів з 11.01.2020. Відповідно ми просимо пасажирів не приїжджати до аеропорту. Ми зробили все можливе задля того, щоб виконати та прогарантувати максимально можливу кількість рейсів у святковий період та щоб допомогти пасажирам, хто подорожував чи мав намір подорожувати з нами протягом останніх двох тижнів та хто, на жаль, постраждав від затримок або відмін рейсів. На жаль, положення від 29.12.2019 призвело ряду блокад та труднощів у нашій діяльності», – йдеться у повідомленні.

Також в авіакомпанії повідомляють, що ліцензію може бути відновлено, якщо Ernest Airlines виконає передбачені чинним законодавством вимоги, після чого ENAC матиме підстави відкликати своє рішення.

«Ми докладаємо всіх зусиль заради того, щоб положення було відкликано, але нам необхідний час для надання всіх необхідних вимог згідно Регламенту ЄС № 1008 від 2008, щоб підтвердити нашу фінансову стабільність для відновлення операційної діяльності», – додають в Ernest Airlines.

Також зазначається, що всі пасажири, які мали відміну рейсу, можуть зробити запит на повне повернення вартості квитка через онлайн форму або звернутись за контактами нижче:

refunds@flyernest.com; customercare@flyernest.com; (UA) +380 44 594 5838; (IT) +39 02 897 30 660.

Раніше повідомлялося, що лоукостер Ernest Airlines мав призупинити рейси із 13 січня.

Зазначимо, лоукост є найбільшим гравцем на ринку перельотів між Україною та Італією. Маршрутна мережа авіакомпанії включає чотири напрямки з Києва, чотири з Львова, одна з Одеси і два з Харкова. Зокрема зі Львова ця авіакомпанія літає до Мілана, Венеції, Риму та Неаполя.