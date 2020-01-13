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У Львові 25-річна дівчина випала з вікна шостого поверху

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 13 січня, на вул. Шафарика, що у Личаківському районі, із вікна шостого поверху випала 25-річна дівчина. Про це Львівському порталу повідомила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

 

«Інцидент стався в одному з будинків на вул. Шафарика. 25-річна львів’янка випала із вікна шостого поверху. Із травмами її доправили в лікарню», – розповіла Світлана Добровольська.

За її словами, на місці працювала слідчо-оперативна група, яка зараз з’ясовує всі деталі події.

Нагадаємо, днями у Львові з вікна четвертого поверху випала 21-річна мешканка Перемишлянського району. При огляді медики виявили у неї порізані вени.

Згодом правоохоронці розповіли, що дівчина вирішила вистрибнути з вікна після сварки з хлопцем.

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