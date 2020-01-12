У Львові 21-річна дівчина із порізаними венами випала із четвертого поверху

В суботу ввечері, 11 січня, на вул. Личаківській із вікна четвертого поверху випала 21-річна мешканка Перемишлянського району. При огляді у постраждалої виявили порізані вени на руці. Про це Львівському порталу повідомила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

Інцидент стався орієнтовно о 20:00 год. в одному з будинків на вул. Личаківській. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група.

Встановлено, що 21-річна мешканка Перемишлянського району випала із вікна четвертого поверху. Дівчина жива, її із травмами доправили у лікарню. При огляді на руці у неї виявили порізані вени.

«Що саме сталося, з’ясовують правоохоронці, триває слідство. За цим фактом відкрито кримінальне провадження», – розповіла Світлана Добровольська.

Також наразі відомо, що перед тим, як дівчина випала із вікна, у помешканні із нею перебували троє чоловіків віком 22, 32 та 37 років. Всі вони є мешканцями Львова.

Фото: Варта 1