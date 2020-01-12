Львівські поліцейські розповіли деталі падіння з вікна дівчини, яка порізала собі вени

Правоохоронці розповіли деталі падіння 21-річної дівчини з четвертого поверху у Львові. Вона вирішила вистрибнути з вікна після сварки з хлопцем. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Ввечері 11 січня 21-річна мешканка Перемишлянського району випала із четвертого поверху одного з будинків на вул. Таджицькій. Перед цим дівчина встигла перерізати собі вени.

На місце події приїхали правоохоронці, які з’ясували, що у цей вечір дівчина перебувала у помешканні 37-річного чоловіка. Разом із ними були ще двоє львів’ян віком 22 і 32 роки.

Компанія розпивала алкогольні напої, втім потерпіла раптово посварилась із 22-річним хлопцем, після цього вирішила вистрибнути з вікна, перерізавши собі вени.

Дівчина вижила, її забрали у лікарню. Усіх чоловіків доставили у Личаківський райвідділ поліції, де також з’ясувалось, що згаданого 22-річного львів’янина розшукують як особу, яка переховується від суду (ч.2 ст. 344/345 Кримінального кодексу України).

За цим фактом відкрито кримінальне провадження, наразі триває слідство.

Фото: Варта 1