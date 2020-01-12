ОСТАННІ НОВИНИ

Львівські поліцейські розповіли деталі падіння з вікна дівчини, яка порізала собі вени

Наталя Дуляба

|

Правоохоронці розповіли деталі падіння 21-річної дівчини з четвертого поверху у Львові. Вона вирішила вистрибнути з вікна після сварки з хлопцем. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

 

Ввечері 11 січня 21-річна мешканка Перемишлянського району випала із четвертого поверху одного з будинків на вул. Таджицькій. Перед цим дівчина встигла перерізати собі вени.

На місце події приїхали правоохоронці, які з’ясували, що у цей вечір дівчина перебувала у помешканні 37-річного чоловіка. Разом із ними були ще двоє львів’ян віком 22 і 32 роки.

Компанія розпивала алкогольні напої, втім потерпіла раптово посварилась із 22-річним хлопцем, після цього вирішила вистрибнути з вікна, перерізавши собі вени.

Дівчина вижила, її забрали у лікарню. Усіх чоловіків доставили у Личаківський райвідділ поліції, де також з’ясувалось, що згаданого 22-річного львів’янина розшукують як особу, яка переховується від суду (ч.2 ст. 344/345 Кримінального кодексу України).

За цим фактом відкрито кримінальне провадження, наразі триває слідство.

Фото: Варта 1

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львівщина спортивна: кращі спортсмени області 2019 року
Наталя ДУЛЯБА
Львівщина спортивна: кращі спортсмени області 2019 року

У 2019 році Львівщина показала неабиякі успіхи у спорті: наші спортсмени привозили медалі не лише зі всеукраїнських змаг...

ТОП-100 українських пісень 2019 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2019 року

Перегляди українських пісень у мережі YouTube б’ють нові рекорди. Якщо декілька років тому популярні українські пісні вп...

«Коли в театр ходити модно». Прорив Львівської опери-2019
Львівський портал
«Коли в театр ходити модно». Прорив Львівської опери-2019

229 вистав, понад 168 тисяч глядачів та майже 60 млн грн заробітку. Львівський національна опера підбила підсумки за 201...

Алкогольна (не)залежність. Чому наші діти «підсідають» на міцні напої
Ольга ДЕНИСЯКА
Алкогольна (не)залежність. Чому наші діти «підсідають» на міцні напої

Проблема алкоголізму актуальна для багатьох українців. Наша країна незмінно залишається одним із лідерів світових рейтин...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...