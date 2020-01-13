СБУ підтвердила, що консулу Польщі у Львові погрожували люди, які займаються «Картою поляка»

Двоє львів’ян, які протиправно займаються виготовленням «Карти поляка», погрожували консулу Республіки Польща у Львові від імені місцевого журналіста Романа Гурського. Про це Львівському порталу повідомили в Управлінні Служби безпеки України у Львівській області.

Оперативники встановили, що погрози здійснювали двоє львів’ян, які протиправно надають послуги з виготовлення «Карти поляка». Цей документ вони оформляли на підставі фальшивих довідок про участь громадян України у діяльності організацій польської національної меншини.

Після того, як кілька львівських ЗМІ розкрили незаконну схему з «Картою поляка», зловмисники вирішили помститись журналісту Роману Гурському, який власне був одним із авторів викривальних матеріалів.

«Зловмисники зареєстрували електронну скриньку, з якої у Генконсульство та у польську громаду Львова почали надходити погрози нібито від імені автора журналістських розслідувань (Романа Гурського, – ред)», – йдеться у повідомленні СБУ.

Зазначимо, нещодавно Роман Гурський опублікував статтю про аферистів, які за гроші знаходять «польське коріння» і допомагають виготовляти «Карту поляка». В матеріалі журналіста йшлося про матір з сином – Світлану Саган та Сергія Копитка, які в Інтернеті і соціальних мережах розміщували інформацію про надання послуг з підготовки документів на виготовлення «Карти поляка».

Після цього Роману Гурському почали надходити погрози з телефонів, які безпосередньо були вказані на сторінці Світлани Саган у соціальних мережах. Окрім того, особистий телефон журналіста зловмисники розмістили на різноманітних сайтах оголошень з продажу автомобілів, нерухомості і навіть від його імені залишили заявку на сайті Нацгвардії України. Зловмисники також надсилали погрози від імені Романа Гурського голові польського культурно-освітнього центру «Білий орел» в Західній Україні.

В СБУ додають, що в помешканні фігурантів справи вже провели обшуки, під час яких оперативники виявили ноутбук, мобільні телефони, банківські картки та понад 30 000 євро.

«У ноутбуці зловмисників співробітники СБУ виявили докази, що саме на ньому готували і надсилали лист із погрозами на адресу польського Генконсульства від імені журналіста. На персональному комп’ютері зберігалися й нові листи з погрозами, зокрема, безпосередньо консулу Республіки Польща у Львові», – зауважують силовики.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст 129 (погроза вбивством) ККУ. Наразі тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.

Як писав Львівський портал, обшуки у цій резонансній справі правоохоронці проводили 11 січня в одній з квартир на вул. Любінській, 157. Фігуранти справи не впускали силовиків у помешкання, тож їм довелося вирізати двері болгаркою.

Місцеві мешканці в ексклюзивному коментарі Львівському порталу розповіли, що в квартирі, де проводились обшуки, живе матір зі своїм сином. Жителі не надто прихильно відгукувались про цих осіб і нарікали на їхню «неадекватну поведінку». Очевидно, що обшуки силовики проводили саме у Світлани Саган і Сергія Копитка, які фігурували у журналістських розслідуваннях. Детальніше про це читайте тут.

Карта поляка – документ, який підтверджує приналежність особи до польського народу поза межами історичної батьківщини і відкриває для людини низку привілей, якими користуються громадяни Польщі.