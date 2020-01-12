Консулу Польщі у Львові погрожували вбивством. Правоохоронці провели обшуки

У суботу, 11 січня, у Львові представники правоохоронних органів провели обшуки в осіб, які ймовірно причетні до погроз життю та здоров’ю представнику Генерального консульства Республіки Польща у Львові. Правоохоронці підозрюють, що до справи причетні особи, які надають «послуги із виготовлення» Карти поляка. Про це Львівському порталу повідомили власні джерела у прокуратурі Львова.

Обшуки пройшли на підставі ухвали суду у справі, порушеній прокуратурою Львова щодо погроз життю та здоров’ю консулу Республіки Польща у Львові. Зокрема, справа порушена за ч.1, ст. 129 Кримінального кодексу – «погроза вбивством».

За інформацією Львівського порталу, обшуки пройшли в одній з львівських квартир багатоповерхового будинку на вул. Любінській, 157. Правоохоронці підозрюють, що до погроз представнику дипломатичної установи можуть бути причетні двоє львів’ян (матір зі сином), які надавали «послуги» з виготовлення Карти поляка.

Ймовірно, саме через відмову видавати Карти поляка львів’яни вдались до погроз консулу Польщі. При цьому зловмисники надсилали погрози на електронну пошту представнику дипустанови з фейкового акаунту поштовика Gmail.

Як вказано на офіційному сайті Генерального консульства Республіки Польща у Львові, керівником відділу «Карти поляка» є консул Ірена Нагурська.

Водночас мешканці багатоповерхівки на вул. Любінській, в одній з квартир якої проводили обшуки, розповіли Львівському порталу, що правоохоронці повідомили власників квартири про рішення суду, яке дає їм право на обшук. Втім щоб його провести, довелось протягом трьох-чотирьох годин власників просити відчинити двері.

Зрештою правоохоронці були змушені різати вхідні двері болгаркою. На місце також викликали наряд поліції та «швидку». Під час обшуків було вилучено оргтехніку, кілька десятків тисяч євро та кошти в іншій іноземній валюті.

«У тій квартирі проживає матір зі сином. Їй поза 50 років. Її син колись працював в поліції і займався видачею дозволів на користування зброєю. Їх обох знає весь будинок, вони поводять себе не дуже адекватно. Жінка, до прикладу, може взяти і порозкидати сміття на сусідніх поверхах або збирає квитанції інших мешканців будинку, а потім від їхнього імені надсилають листи із незрозумілими вимогами. Наскільки нам відомо, колись її притягували до відповідальності чи підозрювали у торгівлі дозволами на користування зброєю. Зараз вони ніби займаються Картами поляка. До їхньої квартири часто приходять люди з вимогою повернути гроші, бо вони щось там не зробили їм», – розповів Львівському порталу на умовах анонімності мешканець будинку на вул. Любінській, який був свідком проведення обшуку.

Мешканець також додав, що під час обшуків були присутні слідчі Нацполіції та представники СБУ.

Окрім того, Львівському порталу стало відомо, що погрози життю і здоров’ю польському консулу надходили з фейкового поштового акаунту, який зареєстрували від імені львівського журналіста Романа Гурського. Незадовго до цього Роман Гурський опублікував статтю про аферистів, які за гроші знаходять «польське коріння» і допомагають виготовляти Карту поляка. В матеріалі журналіста йшлося про матір з сином – Світлану Саган та Сергія Копитка, які в Інтернеті і соціальних мережах зокрема розміщували інформацію про надання послуг з підготовки документів на виготовлення Карти поляка.

Після цього Роману Гурському почали надходити погрози з телефонів, які безпосередньо були вказані на сторінці Світлани Саган у соціальних мережах. Окрім того, особистий телефон журналіста зловмисники розмістили на різноманітних сайтах оголошень з продажу автомобілів, нерухомості і навіть від його імені залишили заявку на сайті Нацгвардії України. Зловмисники також надсилали погрози від імені Романа Гурського голові польського культурно-освітнього центру «Білий орел» в Західній Україні.

Усі факти погроз як самому Роману Гурському, так і погрози іншим особам начебто від його імені в коментарі Львівському порталу підтвердив сам журналіст. Про те, що від нього надсилали погрози консулу Польщі, Роман Гурський дізнався вже від правоохоронців.

Очевидно, що йдеться про одних і тих же осіб, про яких писав Роман Гурський у своєму матеріалі, і в помешканні яких 11 січня правоохоронці проводили обшуки у справі про погрози життю та здоров’ю консулу Республіки Польща у Львові.

Зазначимо, що зараз існує чимало організацій та людей, які пропонують платні послуги посередників для виготовлення документів на отримання Карти поляка.

Карта поляка – документ, який підтверджує приналежність особи до польського народу поза межами історичної батьківщини і відкриває для людини низку привілей, якими користуються громадяни Польщі. Зокрема, власник карти поляка має право:

безкоштовно отримати візу на перебування у Республіці Польща і багаторазово перетинати кордон Польщі;

легально працювати на території Польщі без необхідності отримувати дозвіл на роботу;

займатися в Польщі підприємницькою діяльністю на таких же підставах, що і польські громадяни;

користуватися у Польщі безкоштовною системою освіти на таких же засадах, як польські громадяни;

користуватися у Польщі безкоштовною медициною;

користуватися 37% знижкою на залізничний проїзд на території Польщі;

безкоштовно відвідувати державні музеї у Польщі;

претендувати на отримання бюджету Польщі коштів, призначених на підтримку поляків за кордоном.

У підсумку власники Карт поляка (а також члени їхніх родин) можуть отримати в Польщі карту постійного проживання, а через рік – польське громадянство. Мало того, у період адаптації вони зможуть звертатися за фінансовою допомогою від держави, аби орендувати житло, вчити польську мову та навчатись на професійних курсах.

Щоб отримати своєрідний квиток у спільноту Польщі, який видається із 2008 року, необхідно документально довести своє польське походження. Підтвердження роблять на основі документів, де вказана польська національність одного з батьків, дідуся чи бабусі, чи прадідуся і прабабусі одночасно.

Цікаво, що отримати Карту поляка можуть також й особи без польського коріння. Для цього необхідно пред’явити довідку від повноважної польської організації в країні проживання, що підтверджує активну участь в діяльності, спрямованій на підтримку польської мови і культури впродовж щонайменше останніх трьох років.

Окрім того, необхідно володіти польською мовою, орієнтуватися в питаннях культури та історії Польщі та пройти співбесіду із польським консулом.

За останні 10 років понад 103 тисячі українців отримали такі Карти поляка.