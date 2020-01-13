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26-річному молодику, який вбив мешканку Соснівки, загрожує довічне ув’язнення

Вероніка Рой

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26-річному молодику, який пограбував, а потім вбив 51-річну мешканку Соснівку, загрожує довічне ув’язнення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

 

Зазначимо, трагедія сталась у липні минулого року у лісовому масиві поблизу одного із сіл Сокальського району. Тоді поліцейські спільно з місцевими мешканцями виявили тіло жінки, прикрите сосновими гілками. Як було встановлено, це 51-річна мешканка міста Соснівка, яка зникла безвісті вночі 13 липня, повертаючись з роботи додому .

26-річний чоловік напав на 52-річну мешканку м. Соснівка з метою грабежу. Зловмисник заволодів золотими виробами потерпілої, а після – безжально вбив. Молодика ж правоохоронці затримали на кордоні з Російською Федерацією.

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно підозрюваного. Протиправні дії фігуранта кваліфіковано за п.6 ч.2 ст.115 (умисне вбивство), ч.4 ст.187 (розбій) КК України. Вказаній особі загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

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