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51-річну мешканку Соснівки, яка безвісти зникла три дні тому, знайшли мертвою

Вероніка Рой

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Сьогодні, 16 липня, близько 12.00 у лісі поблизу села Волсвин, Сокальського району поліцейські спільно з місцевими мешканцями виявили тіло жінки, прикрите сосновими гілками. Як було встановлено, це 51-річна мешканка міста Соснівка, яка зникла безвісті вночі 13 липня, повертаючись з роботи додому. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Тіло жінки скеровано на експертизу для встановлення причини смерті.

Як повідомлялося раніше, про зникнення жительки Соснівки у поліцію заявила її матір після того, як донька не повернулася додому. Відразу працівники Червоноградського та Сокальського підрозділів поліції Львівщини розпочали комплекс оперативно-розшукових заходів, згодом до пошуків зниклої долучились місцеві мешканці.

Також правоохоронці встановили осіб, які стверджують, що близько п’ятої години ранку підвезли жінку на мопеді до Соснівки. Це мешканці Сокальського району віком 26 та 27 років.

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