На кордоні з Росією поліцейські затримали 26-річного молодика, який вбив мешканку Соснівки

Поліцейські на кордоні з Російською Федерацією затримали 26-річного молодика, який вбив 51-річну мешканку міста Соснівка, що на Львівщині. Тіло розшукуваної, яке було прикрите сосновим гіллям, знайшли поліцейські спільно з місцевими мешканцями у лісосмузі неподалік села Волсвин. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Правоохоронці нагадують, що 13 липня у Червоноградський відділ поліції з заявою про зникнення своєї 51-річної доньки звернулась мешканка міста Соснівка. За словами заявниці, жінка, працівниця одного з підприємств у Червонограді, не повернулась додому після нічної зміни. Поліцейські оголосили її у розшук та відкрили за цим фактом кримінальне провадження.

До розшуків зниклої, окрім поліцейських, були залучені також військовослужбовці Національної гвардії України, громадські активісти та небайдужі мешканці району. 16 липня, її тіло з тілесними ушкодженнями, прикрите сосновим гіллям, було виявлене у лісосмузі неподалік села Волсвин, Сокальського району.

«Протягом трьох діб оперативники карного розшуку встановили особу зловмисника, причетного до вбивства жінки. Ним виявився 26-річний мешканець Сокальського району. Він був затриманий під час спроби перетину державного кордону України з Російською Федерацією. Ювелірні вироби, зняті з тіла загиблої жінки, вилучені», – розповів заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Тарас Сабанюк.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України, суд обрав для нього міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України, йому загрожує покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Фото: поліція