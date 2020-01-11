Чин архиєрейського найменування священника Степана Суса. НАЖИВО

Сьогодні, 11 січня, в Києві у Патріаршому соборі Воскресіння Христового (УГКЦ) відбувається Чин архиєрейського найменування владики Степана Суса – священника зі Львова, який став наймолодшим єпископом у світі. Про це повідомляє Львівський портал.

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Вже завтра, 12 січня, об 11:00 год. у Патріаршому соборі Воскресіння Христового розпочнеться Архиєрейська хіротонія отця Степана Суса.

38-річного священника зі Львова, настоятеля Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла Степана Суса висвятять на Куріяльного єпископа Патріаршої курії УГКЦ з титулярним осідком Зіґріса.

Святителями Степана Суса будуть глава УГКЦ Блаженніший Святослав, митрополит Львівський (УГКЦ), високопреосвященніший владика Ігор, а також преосвященніший владика Павло Хомницький – єпископ Стемфордської єпархії УГКЦ (Нью-Йорк, США). Онлайн-трансляція хіротонії – за цим посиланням.

Нагадаємо, про те, що Синод Єпископів УГКЦ, отримавши попередню згоду від Папи Римського, обрав Степана Суса єпископом Курії Києво-Галицького Верховного Архиєпископа стало відомо 15 листопада. Таким чином Степан Сус став наймолодшим католицьким єпископом у світі.

Довідково: Степан Сус народився 7 жовтня 1981 року у Львові в сім’ї Ярослава та Оксани з родини Боднар. Дитинство провів у селі Чишки Пустомитівського району Львівської області.

З 1988 по 1996 роки навчався у чишківській середній школі. У 1996 році вступив на навчання до Бучацького історико-філософського ліцею імені святого Йосафата Чину святого Василія Великого (сьогодні Колегіум святого Йосафата), який закінчив у 1999 році.

Із 1999 до 2006 року навчався у Львівській духовній семінарії Святого Духа, УГКЦ та Українському католицькому університеті.

У 2009-2010 роках навчався у Львівському національному університеті імені Івана Франка, захистив наукову працю на тему «Людина в контексті міжособистісної комунікації: Дитріх фон Гільдебрант та Еммануель Левінас», магістр філософії.

У 2014-2015 роках навчався у Люблінському католицькому університеті, захистив наукову працю на тему: «Військове капеланство у світлі Другого Ватиканського Собору», магістр богослов’я. У 2015-2017 роках навчався на ліцензіатській програмі Українського католицького університету з пасторального богослов’я.

30 червня 2006 року архиєпископом і митрополитом Львівським Ігорем Возьняком був рукоположений у сан священника в архикатедральному соборі Святого Юра у місті Львові. Того ж року призначений військовим капеланом Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та синкелом Львівської архиєпархії УГКЦ у справах капеланства: військових, студентів, дітей-сиріт, в’язнів.

З 2011 року – настоятель гарнізонного храму Святих апостолів Петра і Павла Львівської архиєпархії УГКЦ. У листопаді 2008 року нагороджений орденом Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного «За заслуги перед ЗСУ», у липні 2015 року нагороджений орденом Президента України «За заслуги» ІІІ ступеня.

Володіє українською, англійською, польською, російською, французькою мовами.