Львів’янка Галина Мельник виборола «бронзу» на міжнародних змаганнях із карате

25-річна каратистка Галина Мельник здобула «бронзу» на першому етапі Серії А Карате1 – другої за значимістю після прем’єр-ліги серії рейтингових турнірів, що проводяться під егідою Всесвітньої федерації карате. Про це Львівському порталу повідомили у Відділенні НОК України у Львівській області.

Галина Мельник пройшла у «бронзовий фінал» у жіночому куміте до 68 кг, в якому підтвердила статус рейтинг-фаворитки і перемогла єгиптянку Фериал Абдельазіз із рахунком 3:0.

«Доля загалом рівного поєдинку вирішилась за 8 секунд до його завершення – Галині вдався результативний удар ногою в голову суперниці. Таким чином підопічна головного тренера збірної України, львів’янина Антона Нікуліна вшосте у кар’єрі стала призеркою турнірів Серії А: п’ять разів бронзовою і раз срібною», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці 2019 року Галина Мельник здобула «бронзу» на заключному етапі Karate1 Premier League у Мадриді (Іспанія). За цей результат вона отримала звання кращого спортсмена Львівської області у грудні.

Тренує Галину Мельник Заслужений тренер України, головний тренер національної збірної України, львів’янин Антон Нікулін. Його також визнали кращим тренером грудня.

Додамо, що 25-річна Галина Мельник є майстром спорту України з карате. Влітку року під час ІІ Європейських ігор у Мінську виборола бронзову медаль. Також у 2019-му спортсменка стала чемпіонкою Європи у командному куміте серед жінок.

Довідково: Перший етап Karate1 Серії А проходить у Сантьяго (Чилі) 10-12 січня. Інші представники Львівщини на цьому турнірі виступили не так вдало. Анастасія Мястковська (жіноче куміте до 55 кг) програла перший же поєдинок, а титулований Станіслав Горуна (чоловіче куміте до 75 кг) – другий.