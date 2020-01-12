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Доба на Донбасі: окупанти продовжують обстрілювати українських військових

Наталя Дуляба

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Минулої доби, 11 січня, збройні формування Російської Федерації продовжували обстрілювати українських військових на Донбасі. Окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

 

Ворог вів вогонь у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Тут він обстріляв українські позиції біля Красногорлівки та Пісків із позиції із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

«Зі 120-мм міномету противник випустив три міни по наший позиції поруч з Красногорлівкою та тричі відкривав вогонь зі станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях українських захисників поблизу Пісків», – йдеться у повідомленні.

Під час обстрілів 11 січня ніхто з українських військовослужбовців не постраждав.

Із початку 12 січня російські окупаційні війська раз порушили режим припинення вогню на Донбасі – з міномету калібру 82-мм окупанти випустили сім мін по наших позиціях біля Новотошківського. Втрат серед бійців ООС немає.

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