Доба на Донбасі: окупанти продовжують обстрілювати українських військових

Минулої доби, 11 січня, збройні формування Російської Федерації продовжували обстрілювати українських військових на Донбасі. Окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Ворог вів вогонь у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Тут він обстріляв українські позиції біля Красногорлівки та Пісків із позиції із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

«Зі 120-мм міномету противник випустив три міни по наший позиції поруч з Красногорлівкою та тричі відкривав вогонь зі станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях українських захисників поблизу Пісків», – йдеться у повідомленні.

Під час обстрілів 11 січня ніхто з українських військовослужбовців не постраждав.

Із початку 12 січня російські окупаційні війська раз порушили режим припинення вогню на Донбасі – з міномету калібру 82-мм окупанти випустили сім мін по наших позиціях біля Новотошківського. Втрат серед бійців ООС немає.