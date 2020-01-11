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У Трускавці спіймали розбійника, якого розшукували в Одеській області

Наталя Дуляба

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Правоохоронці затримали 54-річного чоловіка, якого пів року розшукує одеська поліція за скоєння особливо важкого злочину. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Львівські поліцейські спіймали у Трускавці 54-річного жителя Одеської області, який перебував у розшуку за розбійний напад. Зловмисника затримали у п’ятницю ввечері, 10 січня, в одному з приватних будинків Трускавця.

«Під час затримання 54-річний житель Одещини чинив опір та намагався втекти», – додають правоохоронці.

Затриманий є причетним до розбійного нападу на будинок 38-річного жителя Одеської області, скоєного групою осіб у липні минулого року. Лиходії заподіяли ножові поранення та інші множинні тілесні ушкодження власнику помешкання, заволоділи великою сумою коштів і майном, а потім втекли.

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