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У пожежі на Стрийщині загинув 64-річний чоловік

Наталя Дуляба

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У п’ятницю, 10 січня, під час пожежі у селі Голобутів Стрийського району загинув 64-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

Служба порятунку «101» отримала повідомлення про пожежу о 08:52 год. Займання виникло в цегляній одноповерховій господарській будівлі. На місце події негайно виїхали рятувальники і приступили до розвідки пожежі.

Вогнеборці виявили тіло загиблого 64-річного чоловіка. Він був батьком власника будинку.

Пожежу вдалось ліквідувати менш ніж через пів години, о 09:17 год. Вогонь встиг знищити речі домашнього вжитку.

Наразі всі обставини та причини виникнення пожежі встановлюються.

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