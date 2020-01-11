У пожежі на Стрийщині загинув 64-річний чоловік

У п’ятницю, 10 січня, під час пожежі у селі Голобутів Стрийського району загинув 64-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Служба порятунку «101» отримала повідомлення про пожежу о 08:52 год. Займання виникло в цегляній одноповерховій господарській будівлі. На місце події негайно виїхали рятувальники і приступили до розвідки пожежі.

Вогнеборці виявили тіло загиблого 64-річного чоловіка. Він був батьком власника будинку.

Пожежу вдалось ліквідувати менш ніж через пів години, о 09:17 год. Вогонь встиг знищити речі домашнього вжитку.

Наразі всі обставини та причини виникнення пожежі встановлюються.