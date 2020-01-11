Доба на Донбасі: окупанти поранили трьох українських військових

Протягом минулої доби, 10 січня, збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілів поранення отримали троє українських бійців. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти відкривали вогонь по українських позиціях поблизу Мар’їнки, Невельського, Водяного та Новотроїцького.

Також активним ворог був і в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ». Тут він обстрілював наші позиції неподалік Оріхового, Луганського, Південного і Новотошківського.

Противник гатив по українських позиціях із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів 10 січня три військовослужбовці Об’єднаних сил отримали поранення.

Із початку цієї доби російські окупаційні війська уже двічі порушили режим припинення вогню. Зі станкових автоматичних гранатометів та стрілецької зброї противник відкривав вогонь по позиціях українських захисників поблизу Пісків і Красногорлівки. Втрат із нашого боку немає.