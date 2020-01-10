З’явилося відео львівської ДТП, в якій загинула маленька дівчинка

У мережі опублікували відео на якому зафіксовано момент смертельного зіткнення мікроавтобуса із легковиком на перехресті вулиць Пасічна та Медової Печери у Львові. Відео опублікували на Telegram каналі Варта1.

На відео видно як мікроавтобус на швидкості перетинає перехрестя і врізається у легковик.

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Назвати винуватця аварії відразу складно, бо на перший погляд обоє порушили Правила дорожнього руху. Судячи із відео, водій легковика мав пропустити зустрічний транспорт перед здійсненням повороту, але водій буса теж порушив Правила дорожнього руху, бо рухався смугою руху, передбаченій для громадського транспорту. Мало того, є підозра на перевищення швидкості руху мікроавтобусом, тож водій легковика його міг не побачити вчасно.

Як раніше повідомляв Львівський портал, у Львові поліцейські встановлюють обставини автозіткнення, внаслідок якого загинула 3-річна дівчинка. Ще двоє учасників ДТП отримали тілесні ушкодження. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Як попередньо встановили поліцейські, сталося зіткнення двох автомобілів – «Фольксваген Транспортер», яким керував 21-річний львів’янин, та «Фольксваген Пасат» під керуванням 31-річного мешканця Львова.

Від отриманих травм на місці події загинула 3-річна дівчинка, яка перебувала в салоні легковика.

Поліція затримала винуватця смертельної ДТП у Львові, в якій загинула 3-річна дівчинка.