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Потужна ДТП у Львові. Загинула малесенька дівчинка

Андрій Котенський

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У Львові поліцейські встановлюють обставини автозіткнення, внаслідок якого загинула 3-річна дівчинка. Ще двоє учасників ДТП отримали тілесні ушкодження. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

За даними відомства, дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 9 січня, о 15.20 на перехресті вулиць Пасічна та Медової Печери у Львові.

Як попередньо встановили поліцейські, сталося зіткнення двох автомобілів – «Фольксваген Транспортер», яким керував 21-річний львів’янин, та «Фольксваген Пасат» під керуванням 31-річного мешканця Львова.

Від отриманих травм на місці події загинула 3-річна дівчинка, яка перебувала в салоні легковика. Окрім того, тілесні ушкодження отримали водій та пасажир цього ж автомобіля.

На місці події працюють слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини, патрульні поліцейські та співробітники інших служб. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

 

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