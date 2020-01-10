Поліція затримала винуватця смертельної ДТП у Львові, в якій загинула 3-річна дівчинка?

Поліцейські затримали водія мікроавтобуса, причетного до смертельної ДТП, яка трапилася вчора на перехресті вулиць Пасічна та Медової Печери у Львові. У результаті аварії загинула 3-річна дівчинка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Зазначимо, вчора о 15:20 зіткнулись «Фольксваген Транспортер» та «Фольксваген Пасат». Дитина перебувала в салоні легковика під керуванням 31-річного мешканця Львова. Окрім того, із тілесними ушкодженнями госпіталізовано ще трьох пасажирів цього автомобіля – 29-річну львів’янку, 25-річну мешканку Перемишлянського району та 34-річного жителя Сколівщини.

Водія «Транспортера», 21-річного львів’янина, поліцейські затримали в порядку ст.208 КПК України. Невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу.

За цим фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до п’яти років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.