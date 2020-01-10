ОСТАННІ НОВИНИ

Поліція затримала винуватця смертельної ДТП у Львові, в якій загинула 3-річна дівчинка?

Вероніка Рой

|

Поліцейські затримали водія мікроавтобуса, причетного до смертельної ДТП, яка трапилася вчора на перехресті вулиць Пасічна та Медової Печери у Львові. У результаті аварії загинула 3-річна дівчинка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Зазначимо, вчора о 15:20 зіткнулись «Фольксваген Транспортер» та «Фольксваген Пасат». Дитина перебувала в салоні легковика під керуванням 31-річного мешканця Львова. Окрім того, із тілесними ушкодженнями госпіталізовано ще трьох пасажирів цього автомобіля – 29-річну львів’янку, 25-річну мешканку Перемишлянського району та 34-річного жителя Сколівщини.

Водія «Транспортера», 21-річного львів’янина, поліцейські затримали в порядку ст.208 КПК України. Невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу.

За цим фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до п’яти років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львівщина спортивна: кращі спортсмени області 2019 року
Наталя ДУЛЯБА
Львівщина спортивна: кращі спортсмени області 2019 року

У 2019 році Львівщина показала неабиякі успіхи у спорті: наші спортсмени привозили медалі не лише зі всеукраїнських змаг...

ТОП-100 українських пісень 2019 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2019 року

Перегляди українських пісень у мережі YouTube б’ють нові рекорди. Якщо декілька років тому популярні українські пісні вп...

«Коли в театр ходити модно». Прорив Львівської опери-2019
Львівський портал
«Коли в театр ходити модно». Прорив Львівської опери-2019

229 вистав, понад 168 тисяч глядачів та майже 60 млн грн заробітку. Львівський національна опера підбила підсумки за 201...

Алкогольна (не)залежність. Чому наші діти «підсідають» на міцні напої
Ольга ДЕНИСЯКА
Алкогольна (не)залежність. Чому наші діти «підсідають» на міцні напої

Проблема алкоголізму актуальна для багатьох українців. Наша країна незмінно залишається одним із лідерів світових рейтин...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...