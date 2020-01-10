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У Гарнізонному храмі відбудеться різдвяний концерт «Дударика»

Вероніка Рой

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У четвер, 16 січня, о 20:00 у Львівському гарнізонному храмі Св. Петра і Павла відбудеться великий різдвяний концерт «Ретро коляда» від хорової капели «Дударик». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Зазначимо, концерт відбудеться о 20 год. Він буде безкоштовним, але відвідувачів проситимуть зробити пожертву на реставраційні роботи Гарнізонного храму.

«Хто ще пам’ятає концерти «Дударика» 20−30 років тому? Тепло, різдвяна містерія, хори аккапела, дзвіночки. Мій батько, Микола Кацал, вкладав увесь хист і душу у ці концерти. Ще було одне — ми через одного співали «Син Божий народився», всупереч системі і наражаючи Кацала на небезпеку тюрми. Мене попросила мама зробити такий концерт. Так, щоб вініл потік і було чутно потріскування гноту свічки, щоб запахло кутею і медом, такий має бути концерт», — зазначив організатор концерту, керівник «Дударика» Дмитро Кацал.

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