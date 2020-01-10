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Під час новорічного застілля 18-річний хлопець мало не зарізав вітчима

Вероніка Рой

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На Львівщині судитимуть 18-річного юнака, котрий під час новорічного застілля підрізав вітчима. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

 

Як повідомляється, подія відбулась цьогоріч у новорічну ніч в місті Новояворівськ.

«Під час святкового застілля у родинному колі між 18-річним хлопцем та 37-річним співмешканцем його матері виник конфлікт. Юнак завдав вітчиму три ножові удари, чим спричинив різані рани та проникаюче поранення грудної клітки», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Під час досудового розслідування лиходію обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час.

За вчинений злочин – умисне тяжке тілесне ушкодження фігуранту загрожує від 5 до 8 років ув’язнення.

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