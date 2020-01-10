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Львівський каратист номінований на звання найкращого спортсмена 2019 року за версією IWGA: як проголосувати?

Вероніка Рой

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Львівський спортсмен Станіслав Горуна представляє карате в номінації «Спортсмен 2019 року» за версією Міжнародної асоціації Всесвітніх ігор (IWGA). Переможець буде обраний шляхом відкритого голосування уболівальників. Про це інформує відділення НОК у Львівській області.

 

Всесвітня федерація карате (WKF) звернула увагу на досягнення Горуни в 2019 році і висунула спортсмена на звання найкращого за версією IWGA. Торік Станіслав ставав бронзовим призером чемпіонату Європи, завоював дві «бронзи» етапів Прем’єр-Ліги, а також здобув «золото» Прем’єр-Ліги в Марокко і Серії А в Чилі. Але найважливішим досягненням стала перемога на ІІ Європейських іграх в Мінську.

Як підкреслює прес-служба WKF, Горуна знайомий зі смак тріумфу на турнірах IWGA – в 2017 році в польському Вроцлаві титулований українець перемагав на Всесвітніх іграх.

Проголосувати можна до 30 січня 2020 року один раз на добу за посиланням. Важлива деталь: також треба проголосувати за будь-якого іншого номінованого спортсмена (без другого голосу перший не враховується).

До слова, нещодавно Львівський портал розповідав про кращих спортсменів Львівщини 2019 року, а також їхні досягнення. Детальніше про це читайте у матеріалі: «Львівщина спортивна: кращі спортсмени області 2019 року».

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