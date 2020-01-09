У три львівські школи завітають полярники

Учасники антарктичних експедицій завітають на уроки до учнів трьох шкіл Львова, які стали одними із переможців конкурсу «Запроси полярника до себе». Його вже другий рік поспіль організовує МОН та Національний антарктичний науковий центр. Про це Львівському порталу повідомили в антактичному науковому центрі.

«До шкіл-переможців завітають учасники українських антарктичних експедицій, які розкажуть дітям про життя та роботу на станції “Академік Вернадський”, покажуть фото та відео з зимівок, а також привезуть подарунки. Зокрема, учні дізнаються, як же насправді проходить один день життя полярника, адже саме це було темою другого конкурсу: школярі мали написати, як вони уявляють собі цей день», – йдеться у повідомленні.

Загалом на конкурс надійшло більше 60 листів. У них діти розповідали про життя українських полярників очима пінгвіна, показували один день у коміксах чи на конструкторі Lego, відправляли в Антарктиду щедрівку на кометі, додавали в раціон науковців ромашку з Карпат, котлети по-київськи та сало з часником, припускали, що зимівники вирізають з криги кущі та дерева, щоб не сумувати за рослинами.

Найкращі з отриманих листів обирали особисто полярники, учасники 24-ї експедиції, що наразі перебуває на станції «Академік Вернадський».

«У листах дуже вразила дитяча безпосередність і водночас обізнаність та захопленість професією полярника. Цікаво, що робота в Антарктиді сприймається дітьми майже як дослідження на іншій планеті», – зазначив керівник експедиції Ігор Дикий.

Так, у конкурсі перемогли 27 шкіл по всій Україні, серед них – три львівські:

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №48;

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20;

школа-гімназія святої Софії.

Заплановано, що полярники відвідуватимуть усіх школярів до кінця навчального року. Про точні дати зустрічей буде відомо згодом.