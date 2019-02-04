Львівський полярник Ігор Дикий стане керівником 24-ої української експедиції в Антарктиду

Керівником 24-ої української антарктичної експедиції обрано доцента кафедри зоології Львівського національного університету імені Івана Франка Ігоря Дикого, який має значний досвід зимування в Антарктиді. Про це Львівському порталу повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.
Як зазначається, цього року центр отримав рекордну кількість заявок від бажаючих працювати цілий рік на станції «Академік Вернадський». Загалом на участь подалося 178 осіб, серед них – 32 жінки.
Наразі визначено переможців конкурсу – 12 майбутніх зимівників 24-ої УАЕ: 10 чоловіків та 2 жінки (дослідник-біолог і лікар). Дві третини (8 осіб) вже хоча б раз зимували на станції, а 4 осіб є «новенькими».
Серед старожилів станції рекордсменом є Богдан Гаврилюк, для якого це повернення до Антарктики має стати восьмим у житті. Четверо обраних спеціалістів вже зимували разом і досить нещодавно (2015-2016 та 2017-2018), що доводить вірність уявлень про «міцну полярну дружбу назавжди». Семеро спеціалістів – кияни, по одному зі Львова, Закарпаття, Харкова, Одеси та Херсонщини. Один з учасників експедиції – ветеран АТО, інша – волонтерка ГО «Захист Патріотів».
«Хочу передусім звернутись до всіх тих, хто цього разу не потрапив до складу експедиції. По перше, будь ласка не ображайтесь – склад був дуже обмежений, лише 12 позицій, а сильних кандидатів виявилось дуже багато. Якщо Ви наразі не пройшли – це не значить, що Ви непридатні, просто хтось здався ще трохи сильнішим і цього разу перевагу надали йому. Тим часом експедиції відправляються щороку, і ми надалі практикуватимемо відкритий конкурс, тож якщо Ваше бажання стати полярником не є миттєвим імпульсом, а серйозним усвідомленим наміром – чекаємо на Вас наступного року. Особисто я 11 років чекав здійснення мрії про Антарктику, але ж ось вона здійснилась, тож для кожного з Вас нема нічого неможливого», – каже Ігор Дикий, який стане керівником 24-ої експедиції.
Наразі всі спеціалісти мають пройти медичне обстеження та взяти участь у тренуваннях перед виїздом в Антарктиду, який заплановано в кінці березня.
Список основного складу зимівників:
- Дикий Ігор Васильович 1974 р. Начальник станції Дослідник / біолог. Учасник 11, 14 УАЕ
Львівський національний університет імені Івана Франка доцент кафедри зоології, к.б.н., м. Львів
- Бріллінг Євгеній Олександрович 1987 р. Дослідник / геофізик Учасник 21 УАЕ. Інститут геофізики ім.С.І. Субботіна НАН України Відділ сейсмічності Карпатського регіону Режимна геофізична станція «Нижнє Селище» Інженер 1-ї кат. с. Нижнє Селище
Хустський р-н Закарпатська обл.
- Гаврилюк Богдан Юрійович 1972 р. Дослідник /геофізик Учасник 7, 10, 12, 14, 17,20, 22 УАЕ
Радіоастрономічний Інститут НАН України Провідний інженер-дослідник м. Харків
- Зулас Олександр Сергійович 1985 р. Дослідник /метеоролог. Учасник 13, 17, 20, 22 УАЕ
Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів Завідувач сектору морських гідрометеорологічних спостережень м. Одеса
- Разумний Сергій Васильович 1988 р. Дослідник /метеоролог Учасник 20 УАЕ. Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського
Технік-метеоролог б/з метеостанції Чорнобиль
м. Київ
- Білий Тарас Анатолійович 1977 р. Дослідник /метеоролог Інститут геофізики ім.С.І.Субботіна НАН УкраїниСтарший науковий співробітник, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник м. Київ
- Савенко Оксана Валеріївна1981 р. Дослідник / біолог ДУ Національний антарктичний науковий центр Науковий співробітник відділу біологічних досліджень м. Київ
- Бабій Наталія Павлівна 1973 р. Лікар Національний медичний університет імені О.О. Богомольця м. Київ
- Омельченко Антон Олександрович 1987 р. Системний механік Учасник 20 УАЕ Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка м. Київ
- Голубенко Андрій Васильович 1990 р. Дизеліст-електрик Учасник 22 УАЕ Національний Університет харчових технологій м. Київ
- Квятковський Олександр Сергійович 1987 р. Системний адміністратор зв’язку — Відокремлений структурний підрозділ «Новокаховський коледж Таврійської державної агротехнічної академії» м. Нова Каховка Херсонської обл.
- Паламарчук Богдан Володимирович 1992 р. Кухар Учасник, 22 УАЕ Київський національний торговельно-економічний університет м. Київ.
Раніше Львівський портал вже писав про Ігоря Дикого, детальніше про це читайте у матеріалі «Світ айсбергів і тюленів. Історія львівського полярника, який вчетверте підкорить Антарктиду».
Соломія Головіна