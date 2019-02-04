Львівський полярник Ігор Дикий стане керівником 24-ої української експедиції в Антарктиду

Керівником 24-ої української антарктичної експедиції обрано доцента кафедри зоології Львівського національного університету імені Івана Франка Ігоря Дикого, який має значний досвід зимування в Антарктиді. Про це Львівському порталу повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.

Як зазначається, цього року центр отримав рекордну кількість заявок від бажаючих працювати цілий рік на станції «Академік Вернадський». Загалом на участь подалося 178 осіб, серед них – 32 жінки.

Наразі визначено переможців конкурсу – 12 майбутніх зимівників 24-ої УАЕ: 10 чоловіків та 2 жінки (дослідник-біолог і лікар). Дві третини (8 осіб) вже хоча б раз зимували на станції, а 4 осіб є «новенькими».

Серед старожилів станції рекордсменом є Богдан Гаврилюк, для якого це повернення до Антарктики має стати восьмим у житті. Четверо обраних спеціалістів вже зимували разом і досить нещодавно (2015-2016 та 2017-2018), що доводить вірність уявлень про «міцну полярну дружбу назавжди». Семеро спеціалістів – кияни, по одному зі Львова, Закарпаття, Харкова, Одеси та Херсонщини. Один з учасників експедиції – ветеран АТО, інша – волонтерка ГО «Захист Патріотів».

«Хочу передусім звернутись до всіх тих, хто цього разу не потрапив до складу експедиції. По перше, будь ласка не ображайтесь – склад був дуже обмежений, лише 12 позицій, а сильних кандидатів виявилось дуже багато. Якщо Ви наразі не пройшли – це не значить, що Ви непридатні, просто хтось здався ще трохи сильнішим і цього разу перевагу надали йому. Тим часом експедиції відправляються щороку, і ми надалі практикуватимемо відкритий конкурс, тож якщо Ваше бажання стати полярником не є миттєвим імпульсом, а серйозним усвідомленим наміром – чекаємо на Вас наступного року. Особисто я 11 років чекав здійснення мрії про Антарктику, але ж ось вона здійснилась, тож для кожного з Вас нема нічого неможливого», – каже Ігор Дикий, який стане керівником 24-ої експедиції.

Наразі всі спеціалісти мають пройти медичне обстеження та взяти участь у тренуваннях перед виїздом в Антарктиду, який заплановано в кінці березня.

Список основного складу зимівників:

Дикий Ігор Васильович 1974 р. Начальник станції Дослідник / біолог. Учасник 11, 14 УАЕ

Львівський національний університет імені Івана Франка доцент кафедри зоології, к.б.н., м. Львів Бріллінг Євгеній Олександрович 1987 р. Дослідник / геофізик Учасник 21 УАЕ. Інститут геофізики ім.С.І. Субботіна НАН України Відділ сейсмічності Карпатського регіону Режимна геофізична станція «Нижнє Селище» Інженер 1-ї кат. с. Нижнє Селище

Хустський р-н Закарпатська обл. Гаврилюк Богдан Юрійович 1972 р. Дослідник /геофізик Учасник 7, 10, 12, 14, 17,20, 22 УАЕ

Радіоастрономічний Інститут НАН України Провідний інженер-дослідник м. Харків Зулас Олександр Сергійович 1985 р. Дослідник /метеоролог. Учасник 13, 17, 20, 22 УАЕ

Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів Завідувач сектору морських гідрометеорологічних спостережень м. Одеса Разумний Сергій Васильович 1988 р. Дослідник /метеоролог Учасник 20 УАЕ. Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Технік-метеоролог б/з метеостанції Чорнобиль

м. Київ Білий Тарас Анатолійович 1977 р. Дослідник /метеоролог Інститут геофізики ім.С.І.Субботіна НАН УкраїниСтарший науковий співробітник, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник м. Київ Савенко Оксана Валеріївна1981 р. Дослідник / біолог ДУ Національний антарктичний науковий центр Науковий співробітник відділу біологічних досліджень м. Київ Бабій Наталія Павлівна 1973 р. Лікар Національний медичний університет імені О.О. Богомольця м. Київ Омельченко Антон Олександрович 1987 р. Системний механік Учасник 20 УАЕ Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка м. Київ Голубенко Андрій Васильович 1990 р. Дизеліст-електрик Учасник 22 УАЕ Національний Університет харчових технологій м. Київ Квятковський Олександр Сергійович 1987 р. Системний адміністратор зв’язку — Відокремлений структурний підрозділ «Новокаховський коледж Таврійської державної агротехнічної академії» м. Нова Каховка Херсонської обл. Паламарчук Богдан Володимирович 1992 р. Кухар Учасник, 22 УАЕ Київський національний торговельно-економічний університет м. Київ.

Раніше Львівський портал вже писав про Ігоря Дикого, детальніше про це читайте у матеріалі «Світ айсбергів і тюленів. Історія львівського полярника, який вчетверте підкорить Антарктиду».