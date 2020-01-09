У Бібрці водій на «Шевроле» насмерть збив пішохода

У середу, 8 січня, у Бібрці на дорозі Мукачево – Івано-Франківськ – Рогатин – Львів сталась ДТП, у якій загинув пішохід. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Попередньо встановлено, що орієнтовно о 21:00 год. на вул. Галицькій, 55 місцевий мешканець, керуючи автомобілем «Шевроле Авео», збив пішохода, 61-річну бібрчанку. Вона перебігала дорогу у невстановленому місці.

Від отриманих травм жінка померла на місці події. Наразі всі деталі аварії встановлюються.